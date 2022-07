Spettacoli in corte tra animazioni e burattini al Villaggio in città di Busto Arsizio

Proseguono le serate dedicate a famiglie e bambini del Villaggio in città con la seconda edizione della rassegna di animazione e burattini Spettacoli in corte che anima i venerdì del Villaggio nel cortile al civico 3 di via Pozzi, a Busto Arsizio.

Dopo aver ospitato la Compagnia Zanubrio Marionette con “Il pappagallo delle contessa ovvero Sganapino sensale d’amore il 24 giugno e “Le favole animali” della Compagnia teatrino dell’erba matta, nella serata di oggi, venerdì 8 luglio alle ore 21, tocca all’artista di casa Elis Ferracini proporre al pubblico Motapicu e Tajudo, spettacolo di burattini sull’arte del judo e della cedevolezza realizzato sul tatami cin collaborazione con i ragazzi del CTEF Il canestro e forme di Cedevolezza e armonia e con la Scuola del Tempo Jushin di Gallarate.

Come sempre la rappresentazione sarà preceduta, dalle ore 19, da un aperitivo a cura della Cooperativa sociale Il villaggio in città, dalle ore 19.

Stessi orari per aperitivo e spettacolo anche venerdì 15 luglio, data che chiude la rassegna in musica (come in musica è stata l’introduzione il 23 giugno con Folkabì e L’Arca di Noe) con dj Rosen assieme a Space Ado, giovane band musicale dello Spazio Adolescenti assieme a ragazzi e ragazze del Centro estivo Tappeto Volante.

In caso di pioggia gli eventi saranno accolti dalla sala Verdi, sempre in via Pozzi 3.