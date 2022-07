Sport, lago e cultura: a Varese il confronto tra il sindaco Galimberti e Roberto Maroni

Il sindaco di Varese Davide Galimberti nella mattina di venerdì 1 luglio, ha incontrato Roberto Maroni. ​​​​​

“Oggi un piacevole e amichevole incontro a Palazzo Estense con Roberto Maroni – dichiara Galimberti – con cui ho avuto il piacere di confrontarmi su molti temi. Abbiamo parlato di politica nazionale, internazionale e naturalmente della nostra città, con le tante novità che prendono forma in questi ultimi mesi. Ci siamo confrontati ad esempio sulle nuove opportunità per lo sport varesino, dal nuovo palaghiaccio alle grandi novità che si affacciano per il mondo del calcio e del basket. Abbiamo parlato dell’avvio della balneazione del lago di Varese, del rilancio turistico della città, poi di cultura e molto altro ancora. È sempre un piacere confrontarsi in modo costruttivo con chi ha fatto della collaborazione un valore importante”.