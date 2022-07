Prende forma il nuovo Città di Varese: l’ossatura c’è, Ferrario è a un passo

Il presidente Stefano Amirante, nella conferenza stampa di lunedì (leggi qui), ha confermato in blocco l’ossatura del Città di Varese che ha l’obiettivo dichiarato di vincere il prossimo campionato di Serie D.

Le tante permanenze in casa biancorossa sono un ottimo punto di partenza per una squadra che ha già dimostrato di essere di ottimo valore per la categoria vincendo i playoff, ma che ora cerca nella scelta degli attaccanti il completamento di un team che deve nascere vincente.

Ed il profilo più vicino alla firma con il club biancoosso è quello di Carlo Emanuele Ferrario. L’attaccante classe 1986 è un elemento di grande esperienza (compirà 36 anni il prossimo 20 novembre), ma ancora in gran forma, come dimostrano i 15 gol (in 32 presenze) messi a segno con la maglia del Sangiuliano City, formazione che ha vinto il Girone B di Serie D ottenendo una storica promozione tra i professionisti. Ferrario conosce bene l’ambiente varesino, avendo già indossato il biancorosso nella stagione 2006-2007 in Serie C2 agli ordini dell’allora mister Devis Mangia. All’epoca, da ventenne, segnò due reti in 24 presenze, ma una di queste – il 17 dicembre 2006 – decise un derby contro il Legnano – che poi vinse il campionato – allo stadio “Mari”.

L’identikit risponde a quello tracciato dal presidente Amirante (esperto, forte, con la vittoria nel dna) e in Serie D ha saputo andare in doppia cifra quasi in tutte le stagioni, con picchi di rendimento a Bra nel 2015-2016 (32 gol in 34 presenze) e a Crema con la Pergolettese nel 2017-2018 (30 reti in 35 apparizioni). Per lui oltre 100 gol nella massima serie dilettantistica e quasi 200 in carriera che sono un ottimo biglietto da visita nella Città Giardino.

L’attaccante di Porlezza sembra davvero a un passo dall’accordo con il Città di Varese e sarebbe un primo colpo – per quanto riguarda l’attacco – di grande caratura. Il prossimo arrivo potrebbe essere un altro fresco vincitore del Girone B con il Sangiuliano, ovvero la spalla di Ferrario l’anno scorso: Matteo Barzotti. Anche per il classe 1992 è forte l’interesse della società biancorossa, che andrebbe sul sicuro ricostituendo la coppia che ha permesso alla società milanese la promozione in Serie C con 29 gol in cooperativa. Barzotti, classe 1992 con un passato anche alla Caronnese, è una seconda punta che sa vedere la porta e anche per lui la doppia cifra in Serie D è stata una costante in carriera.

Se questi due colpi riusciranno ad andare a segno, il Varese potrebbe pensare a puntellare la rosa con la batteria di under (quest’anno il regolamento vuole in campo 1 2001, 1 2022, 1 2003 e 1 2004). In attesa del possibile rientro di Leonardo Baggio – centrocampista classe 2003 -, ci saranno da sistemare le fasce con i laterali, dovendo sostituire gli addii di Alessandro Baggio e Mirko Tosi.