“Una strana Vacanza”, un cortometraggio girato nella piana di Vegonno ad Azzate

Un cortometraggio girato nella piana di Vegonno ad Azzate.

Il primo ciak è stato girato da Emilio Colussi con Vincenzo Addabbo, entrambi registi varesini, lo scorso sabato 9 luglio: si intitola “Una strana Vacanza”, genere noir fantasy, scritto da Teresa Breviglieri una scrittrice di Ferrara che ha scritto un libro dal titolo “Racconti Dell’Oltre”, con all’interno questa storia.

Le attrici che reciteranno in questo cortometraggio sono Irene Terzaghi e Luisa Butti, entrambe con esperienze recitative in altri cortometraggi. Addetto alle riprese Luca Alberti, videomaker che ha collaborato di recente con il regista varesino Emanuele Mattana. Aiuto regista Davide Del Vitto, anche lui collaboratore di Emanuele Mattana, mentre Michele Saporito curerà la modellazione e animazione in 3D, Massimiliano De Martino sarà l’operatore drone per le riprese aeree, Antonella Colombo assistente alla regia, musiche di Marco Giardina di Pordenone.

La storia parla di una ragazza che parte per le vacanze e una volta in auto, succede qualcosa di inquietante. Il tempo si ferma, ma prima il traffico intenso, man mano cala, fino a trovarsi da sola, neanche un’anima, nessun veicolo, case, bar etc…Poi ecco che succede l’irreparabile. Si trova dopo un bagliore bianco intenso con la sua auto in una campagna a perdita d’occhio in un rettilineo che sembra non aver fine, e dopo un sonno profondo, al risveglio appare una cosa che la lascia senza parole…