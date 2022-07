Street food, musica, giochi per bambini: arriva il primo Ferno Summer Festival

Cibo di strada, musica, esibizioni e giochi per bambini animeranno il Ferno Summer Festival dal 22 al 24 luglio presso la tensostruttura del comune di Ferno.

Da venerdì 22 a domenica 24 luglio VALe20 – Eventi e Comunicazione di Busto Arsizio, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale della neoeletta Sara Foti, porta a Ferno il primo Summer Festival.

Tre giorni dedicati al cibo da strada con eventi collaterali tra dj set, musica live, animazione e spettacoli per bambini e balli country, il tutto con ingresso gratuito.

Il Festival andrà in scena venerdì e sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 12 alle 22.



Food & Beverage

10 tra punti beverage e food, veri e propri ristoranti itineranti, che offrono una cucina alla portata di tutti. I food truck offrono un’ampia selezione di cibo per accontentare anche i palati più esigenti e propongono la cucina di varie zone italiane e non solo.

Al Ferno Summer Festival infatti si potranno gustare gli squisiti panini con la porchetta di Ariccia di Nannì Sapori Romaneschi, le specialità di pollo di Pulaster, i succulenti pulled pork e le ribs di Truck71 e gli appetitosi panzerotti baresi e rustici leccesi di Panzerotti&Friends, ma non mancheranno anche arrosticini, panini con la salsiccia toscana, piadine, gnocco fritto, arancini, crepes e pasticciotti.

Ma non è tutto, per chi vuole provare qualcosa di diverso ecco che arriva la cucina messicana di Tacologia.

Grazie alla collaborazione con A Tutto Malto, birrificio artigianale di Gallarate, scendono in strada anche le birre prodotte sul nostro territorio.

Non mancherà la possibilità di gustare un fresco spritz per l’aperitivo o di bere un mojito nel dopo cena grazie ai cocktail preparati dalle sapienti mani di Maria.

Musica ed Eventi

Tantissimi gli appuntamenti in programma per la tre giorni.

Venerdì 22

Si parte venerdì sera con il nuovo format musicale ideato da VALe20, in collaborazione con DJ Paolo Daniele De Fusco, Max Romo DJ e Ilbiena DJ. Dagli anni 90 ad oggi sono nati migliaia di format musicali ma questa è… “Tutta un’altra storia”!

Una grande festa per tutti dove poter danzare al ritmo della musica commerciale dagli anni 90 ad oggi. Tutti i più grandi successi mixati da tre grandi DJ.

Sabato 23

Si inizia alle 18 con il DJ set di DJ DODI per poi proseguire con la musica dal vivo di cantanti emergenti della nostra zona. Ad esibirsi sul palco troveremo anche i già noti EDDY e JACKSON-T con il loro sound fresco e divertente.

La serata continuerà fino a mezzanotte con i dischi mixati, ancora una volta, da DJ DODI.

Domenica 24

I cancelli si apriranno alle 12 quando le cucine inizieranno a servire in primi pranzi ed ecco che, per far trascorre a mamma e papà qualche momento di relax, entra in scena il meraviglioso team di Animazione Varese che per ben quattro ore si occuperà di far divertire i vostri bimbi con trucca bimbi, giochi, baby dance. La sessione a loro dedicata di concluderà con un intrigante spettacolo di magia adatto a grandi e piccini.

Per tutte le attività si garantisce un’ampia zona d’ombra. Dalle 16 si susseguiranno sul palco DJ Angela, DJ Roby e Mr. Dollaro per far ballare tutti al ritmo della musica country e per chiudere in bellezza questa festa ricca di musica e divertimento per tutti.

Per maggior informazioni

Facebook @str.itfoodexperience

Instagram @str.itfoodexperience