Astuti e Bocci (Pd): “Chiediamo alla Regione più risorse per sostenere la rete contro la violenza sulle donne”

Più risorse per sostenere la rete contro la violenza sulle donne. A chiederlo, a seguito delle audizioni delle professioniste che operano nella rete, che si è tenuta questa mattina in Commissione sanità, su richiesta del Pd, sono il capogruppo del Pd in Commissione Samuele Astuti e la consigliera regionale Paola Bocci. «Da sempre – afferma Astuti – la violenza sulle donne è trattata solo in emergenza. Se ne parla solo in occasione dei fatti di cronaca. Servono invece interventi strutturali e risorse certe. Bisogna fare di più».

«Per questo – sottolinea Bocci – abbiamo presentato un emendamento all’assestamento di bilancio, che sarà discusso in aula alla fine di luglio, in cui chiediamo alla Regione di aumentare le risorse da destinare ai centri antiviolenza per due milioni di euro».

«In commissione – conclude Astuti- abbiamo anche chiesto di aprire una discussione seria, organizzando un seminario, sul tema della violenza sulle donne, con l’obiettivo di potenziare la rete antiviolenza e sostenere concretamente chi vi lavora, tra gravi difficoltà, sui territori».