Subsonica e Bluvertigo sul palco del Rugby Sound riaccendono la generazione Millenial

«Sta succedendo qualcosa di meraviglioso», si legge sulle pagine social del Rugby Sound. Nella realtà è così: sul palco a “duettare” insieme ci sono Morgan (frontman dei Bluvertigo) e Samuel (voce dei Subsonica). Sono scatenati, ballano, saltano, rock ed elettronica si fondono e sotto il palco non si può non farsi trascinare.In scaletta Discotecalabirinto, Altre Forme di Vita, Microchip Emozionale, brani che hanno riacceso un’intera generazione, quella dei Millenial (i nati tra il 1981 e il 1996), che come 20 anni fa hanno ballato per tutto il concerto che ha portato quasi 4mila persone all’isola del Castello di Legnano.

I Subsonica, con la prima tappa del loro attesissimo Atmosferico Tour, e i Bluvertigo hanno così aperto il secondo fine settimana al Rugby Sound di Legnano. Galleria fotografia di Massimiliano Malabarba

Insieme le due formazioni hanno fatto un’epoca. Insieme, hanno creato un genere che ha influenzato tutta la musica pop-rock-elettronica italiana a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. Le due band, che nel 1999, hanno collaborato a un brano seminale come appunto Discolabirinto, contenuto in Michrochip Emozionale, secondo album della formazione torinese, si sono ritrovate quindi per un’occasione speciale, unica, celebrativa.

Sabato 9 luglio, sarà la serata con il ritorno della Zarro Night che avrà come special guest anche Il Pagante. Si preannuncia un concerto da sold-out.