Successo per la prima giornata delle Frecce Tricolori: domenica il grande show

Diverse migliaia di persone con il naso all’insù oggi sulla spiaggia di Angera per la prima giornata del lungo weekend delle Frecce Tricolore sul Lago Maggiore.

“E’ andata molto bene – spiega il Sindaco della città Alessandro Molgora – abbiamo avuto una buona partecipazione di pubblico e tutta l’organizzazione è andata secondo le previsioni. E’ sempre una manifestazione emozionante anche se oggi la flotta ha usato solo il fumo bianco”.

Lo spettacolo Frecce Tricolori nelle due giornate è identico con la differenza che i caratteristici fumogeni colorati bianco, rosso e verde vengono usati dalla della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare solo alla domenica. L’entrata in scena è con l’Inno di Mameli e poi volteggi e acrobazie per circa mezz’ora. Lo spettacolo è anticipato da un’ora e mezza da altri gruppi di aviazione con voli acrobatici.

“Imponente la macchina organizzativa per il presidio di tutta la zona. In campo la Protezione Civile, la Polizia Locale con il supporto di squadre dai comuni limitrofi, i Carabinieri, in acqua le moto dei Vigili del Fuoco e il nucleo dei sommozzatori. Importante anche la presenza del Corpo Volontari Ambulanza per il presidio sanitario. Oltre sessanta gli uomini della Protezione Civile provenienti da tutta la provincia, insomma un bel lavoro di gruppo”.

Quest’anno sul grande pratone per tutta la giornata sono presenti diversi velivoli come alianti o elicotteri e nella giornata di domenica anche il simulatore di volo messo a disposizione dalla Polizia di Stato di Malpensa. TUTTO IL PROGRAMMA DELL’EVENTO, GLI APPUNTAMENTI AD ANGERA E LE INDICAZIONI PRATICHE LE TROVATE QUI

