Sulla linea Trenord S5 Milano-Gallarate-Varese saltano decine di corse

Otto treni su dieci cancellati. Una corsa ogni due ore, anziché una ogni trenta minuti. «È possibile una situazione del genere?» si chiede Raffaele Specchia, del comitato pendolari della Milano-Gallarate (che insieme ad altri referenti dei pendolari ha lanciato una nuova petizione sulla gestione Trenord).

Al centro della protesta, le soppressioni del servizio della linea S5, “il passante”, il treno che serve in particolare le stazioni più piccole dove non fermano altri regionali o Regio Express, come Vanzago, Canegrate, Albizzate, Cavaria e altre.

È l’effetto delle soppressioni programmate da Trenord (quantificate in cinquanta corse da Dario Balotta), alle prese con il caldo estremo che ha comportato diversi problemi. Sembrano esserci problemi in particolare sulle linee S, per interventi sui treni tipo TSR impiegati su questi servizi.

Di certo la foto del tabellone inviata da Raffaele Specchia non è un caso isolato sulla S5.

A metà pomeriggio non va meglio: tra le 16 e le 18.30, tra Varese e Gallarate, circola solo un treno della linea S5, quella che serve anche le stazioni intermedie di Cavaria, Albizzate, Castronno, Gazzada. Una corsa è cancellata per un mese (22/07-28/08), altre tre sono invece cancellate oggi.

Analogamente quattro corse su cinque sono cancellate anche in senso opposto, da Gallarate a Varese. Qualche corsa ritorna invece in orario pendolare, per il rientro serale da Milano.

Diverse corse sono state eliminate anche sulla linea S6 per Novara, che serve anche le stazioni del Rhodense.