Sventato dai vigili di Varese un furto di biciclette: arrestato il ladro

Gli agenti della Polizia locale sventano il furto di due biciclette e arrestano il ladro. È accaduto giovedì pomeriggio a Varese quando, intorno alle 15.30, gli agenti impegnati nel consueto pattugliamento della città sono intervenuti per bloccare il tentato furto di due bici da parte di una persona con precedenti.

Richiamati da un cittadino che aveva assistito al tentato furto, gli agenti hanno rintracciato, inseguito e fermato il ladro in via Dandolo, grazie anche al supporto di una volante della Polizia di Stato.

Il fuggitivo ha reagito all’arresto ma è stato poi condotto prima presso la Questura per i rilievi di rito e poi presso il Comando della Polizia Locale. Deferito prima all’autorità giudiziaria per i reati di tentato furto con violenza sulle cose, minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, dopo ulteriori accertamenti è emerso che nei confronti del fermato sussisteva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino, per un residuo di pena.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Varese, il fermato è stato quindi portato alle carceri di Varese e consegnato agli agenti di custodia della Polizia Penitenziaria. Le biciclette recuperate saranno riconsegnate ai legittimi proprietari.

“Ringrazio gli agenti per l’operazione condotta durante il consueto presidio del territorio – ha detto l’assessore alla Sicurezza Raffaele Catalano – e ringrazio anche il cittadino che ha segnalato l’accaduto chiamando la Polizia locale che è così potuta intervenire sventando il furto e restituendo le bici ai proprietari”.