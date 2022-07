Taglio del nastro e squadre in campo nelle piazze per Busto Arsizio Sport

Ha preso il via con i primi calci al pallone sulla piazza San Giovanni, i primi tiri a canestro in piazza Santa Maria e le prime schiacciate all’arena della piscina Manara la prima edizione di Busto Arsizio Sport, il maxi torneo che vedrà protagonisti oltre 250 ragazzi e ragazze per tutta la settimana in città.

Ad inaugurare l’evento che occuperà tutte le sere della settimana dall’11 al 17 luglio il sindaco Emanuele Antonelli, l’assessore allo Sport Maurizio Artusa e i ragazzi che hanno organizzato l’evento a partire dalla nuova giocatrice della Uyba Giuditta Lualdi insieme a Vanessa Giani, Filippo Lualdi, Massimo Stella e Margherita Grella.

Sono loro, infatti, l’anima di questa iniziativa che ha come principale obiettivo quello di raccogliere fondi per la pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio. I campi sono stati realizzati tra domenica e lunedì mattina, le squadre dai nomi improbabili hanno iniziato a calcare i campi a partire dalle 19 fino alle 23 di questa sera.

Primo ospite d’onore di questa settimana è stato Ludovico Edalli, campione della ginnastica nato all’ombra di San Giovanni che è cresciuto nella Pro Patria e poi è approdato alla nazionale con due partecipazioni alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e di Tokyo.

Domani sera sul palco di piazza Santa Maria ci sarà, invece, il giocatore di basket dei Knight Legnano, Tommaso Marino.