Tavolo per il Clima di Luino, ultimato l’Inventario Base delle Emissioni

(A cura di Gianfranco Malagola del Tavolo di Lavoro per il Clima di Luino)

Si vive un’estate torrida con temperature sopra i 40°C, ghiacciai che continuano a sciogliersi, la desertificazione che avanza, i treni che si fermano per eccesso di dilatazione termica dei binari ed i fiumi che si sono trasformati in corridoi di sabbia. Sembra l’anteprima di un film catastrofico che prelude alla scomparsa del genere umano sulla Terra: in realtà è la rappresentazione evidente dei cambiamenti climatici che gli scienziati ci stanno spiegando da circa vent’anni nell’assoluta indifferenza delle istituzioni nazionali e della popolazione a livello mondiale. Ma la cosa più sconcertante di questa situazione è l’assoluta mancanza di azioni per cercare di mitigare e limitare gli effetti di questi drammatici eventi. Tutti ci lamentiamo, ci preoccupiamo, ne parliamo per giorni ma nessuno agisce.

Coerentemente con lo slogan “dalla consapevolezza all’azione”, nel 2021 il Tavolo per il Clima di Luino ha attivato, con il Liceo Sereni e l’I.S.I.S. “Città di Luino”, il PCTO “Giovani del Verbano per il Clima” che, tra le quattro attività previste, comprendeva anche l’aggiornamento dell’Inventario Base delle Emissioni, predisposto per la prima volta dal Tavolo nel 2021. L’inventario è un documento di vitale importanza che quantifica in modo sistematico le emissioni di gas serra (CO2 ed altri gas), responsabili del riscaldamento globale, prodotte nel territorio di un Comune durante un anno di riferimento. L’inventario diventa quindi la base fondamentale di conoscenza per individuare efficaci azioni di mitigazione ed adattamento che devono essere adottate a livello locale per limitare i danni dei cambiamenti climatici.

Per preparare questa seconda edizione dell’Inventario Base delle Emissioni, gli studenti del Liceo Sereni hanno passato parecchi giorni nella Sala Consiliare del Comune di Luino ad esaminare le bollette dell’energia elettrica e del gas di tutti gli edifici comunali e dell’illuminazione pubblica. Successivamente gli studenti dell’I.S.I.S. hanno predisposto un database per raccogliere i dati ed hanno aggiornato l’Inventario Base delle Emissioni prendendo come anno di riferimento il 2019. Perché il 2019? Perché è stato l’ultimo anno pre-pandemia e quindi non risente di tutte le variazioni nei consumi avvenute nei due anni successivi di pandemia (2020 e 2021); inoltre i dati del 2019 potranno essere paragonati con i consumi del 2022, primo anno post-pandemia. Ringraziamo gli studenti ed in particolare la prof.ssa Sabina Scommegna dell’I.S.I.S. che si sono impegnati in questo lavoro dimostrando un non comune impegno ad affrontare le problematiche della crisi climatica che stiamo vivendo. Il documento finale della seconda edizione dell’Inventario Base delle Emissioni è consultabile sul sito del Tavolo per il Clima di Luino oppure cliccando qui.

Chiunque può leggerlo perché si è data grande importanza alla leggibilità dei dati ed alla loro comprensione; non è richiesta alcuna particolare competenza per analizzare l’Inventario e leggendolo capirete quali sono le principali cause di emissione di CO2.

Il risultato dell’Inventario Base delle Emissioni del Comune di Luino è illustrato in due grafici a torta che illustrano le emissioni di CO2 per settori (edifici comunali, illuminazione pubblica, edifici terziari, edifici residenziali, industria e commercio, agricoltura e trasporti) e per vettori (energia elettrica, gas naturale, gasolio, benzina e altro). Questi due grafici sono alla base del Piano d’azione, presentato al Comune di Luino il 7 luglio 2022, in cui abbiamo proposto azioni concrete per ridurre le emissioni nel nostro territorio. È importante ricordare che abbiamo pochissimo tempo per agire e non dobbiamo più avere esitazioni se vogliamo lasciare alle nuove generazioni un mondo ancora vivibile.

Le possibilità di fare concretamente qualcosa ci sono: noi del Tavolo per il Clima le abbiamo presentate alla popolazione ed alla Giunta Comunale di Luino; ora non resta che scegliere se fare la fine della rana bollita di Chomsky o reagire e saltare fuori dalla pentola! A noi la scelta.