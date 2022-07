Televisita: gli specialisti di Humanitas Mater Domini accanto ai pazienti anche in vacanza

Al mare o in montagna, la salute non va in vacanza e gli specialisti, anche durante questi mesi estivi, possono essere ancora più vicino ai pazienti. Come? Con la televisita, il servizio dell’ospedale Humanitas Mater Domini che permette di seguire le loro esigenze, ovunque essi siano.

“La televisita ha permesso di rispondere alle nuove esigenze delle persone: dai più giovani e sempre più digitali ai più anziani o con patologie croniche che, invece, possono avere qualche difficoltà nel muoversi da casa. L’obiettivo è dare continuità nella cura, anche a distanza. Un tipico esempio è proprio l’estate. A volte si presentano problemi improvvisi e necessità, ma si è lontani dal proprio medico per una visita. Da qui l’importanza di un colloquio in televisita con i professionisti, che possa tranquillizzare e indirizzare nell’approccio”, afferma l’Ing. Ester Vetrano, responsabile della gestione operativa ambulatoriale dell’ospedale.

Un filo diretto medico-paziente

La televisita non sostituisce la visita medica in presenza, ma la completa e la integra. È un’evoluzione della tradizionale telefonata al proprio medico che, oltre ad orientare verso il percorso di cura più adeguato, aiuta a comprendere ed interpretare anche lo stato emotivo della persona, un aspetto altrettanto importante.

“Prenotata la televisita, il paziente riceve tramite e-mail un link al quale connettersi all’ora programmata per l’appuntamento. Durante il colloquio, possono essere condivisi eventuali referti di visite ed esami, per una completezza di informazioni. Al termine, il paziente può ricevere eventuali prescrizioni o le indicazioni mediche per il proseguimento (o l’inizio) delle terapie”, precisa l’ing. Vetrano.

La televisita è molto utile nella valutazione iniziale, per orientare il paziente perché prende in carico il suo quesito clinico, lo ascolta e propone la più opportuna soluzione di cura e per il controllo, ossia monitorare nel tempo l’andamento della propria sintomatologia (precedentemente diagnosticata e inquadrata dallo specialista), controllare eventuali esami prescritti o per un aggiornamento della terapia in corso.

Il servizio è attualmente attivo in quasi tutte le specialità mediche: dalla diabetologica all’endocrinologia, dalla psicologia alla dermatologia.

Quali sono i vantaggi del servizio?

La televisita, innanzitutto, riduce la necessità di spostarsi e questo assicura un grande risparmio di tempo, anche nella gestione delle proprie attività quotidiane.

Importante sottolineare che la sicurezza delle piattaforme permette anche lo scambio di documenti clinici nel pieno rispetto della privacy, proprio come accade all’interno dell’ambulatorio medico.

Il servizio, inoltre, è disponibile anche per specialità accreditate anche con il Sistema Sanitario Nazionale.

I servizi digitali dell’ospedale

“Oltre la televisita, anche la possibilità di prenotare on line visite ed esami, gestire gli appuntamenti, scaricare i propri referti e le fatture attraverso il sito e l’app “Humanitas Con Te”. Non solo, oggi è possibile anche saltare la coda nelle nostre accettazioni con il “Self check- in”, ossia totem che permettono di fare l’accettazione in totale autonomia.

Ultima novità sono i prelievi con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che, a partire dal mese di luglio, si possono prenotare on line, attraverso il servizio Humanitas Zero Coda: si sceglie la data e la fascia oraria che si desidera per eseguire i propri esami e, al termine della prenotazione, si riceve una mail di conferma con il numero di ticket con il quale si sarà chiamati in Accettazione. Questo, come gli altri servizi, permette di ridurre i tempi di attesa per l’accettazione, evitare code e risparmiare tempo”, conclude Vetrano.