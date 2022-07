Tempesta di fulmini, tagli piante nella notte fra Varese e Malnate

Lo spettacolo notturno di una tempesta di fulmini in lontananza – per chi osservava dalla zona fra Varese e il Verbano – ha fortunatamente risparmiato la provincia di Varese interessata nella notte da una serie di anche forti temporali, per fortuna senza danni.

Gli unici interventi che vengono segnalati sono alcuni tagli pianta fra Varese e Malnate dove le precipitazioni sono state più intense.

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese segnalano una serie di interventi ma senza danni particolari.