Termina ufficialmente l’era Roijakkers: sciolto il contratto con Pallacanestro Varese

Si erano detti addio da tempo ma oggi anche le ultime formalità sono state portate a termine. Johan Roijakkers e Pallacanestro Varese si separano in via definitiva attraverso una risoluzione consensuale del contratto arrivata dopo qualche schermaglia legale ma infine sottoscritta da ambedue le parti.

La storia d’amore era stata breve ma intensissima, sia nella gioia (le numerose vittorie che avevano riportato l’Openjobmetis dall’ultimo posto a ridosso della zona playoff) sia nel dolore (l’esonero spiazzante dopo diverbi mai precisati e comportamenti giudicati fuori scala dalla società). Oggi l’epilogo davanti al Collegio di Conciliazione e Arbitrato della Legabasket al quale club e allenatore sono arrivati già con una (ri)soluzione pronta.

Pallacanestro Varese ha revocato il licenziamento per giusta causa che aveva intentato inizialmente e risolto consensualmente il contratto di lavoro stipulato con l’allenatore olandese. Da piazzale Gramsci non si registrano posizioni ufficiali, ma nei giorni scorsi era netta l’impressione di una uscita positiva dalla vicenda: Roijakkers aveva un contratto da 90mila euro per l’anno prossimo (oltre a vetture a appartamento) e ciò rischiava di pesare sulle casse biancorosse. Con questa separazione Varese corrisponderà una cifra al tecnico ampiamente inferiore.

Ci sono invece le dichiarazioni concilianti dello stesso Roijakkers rilasciate con un comunicato emesso dalla società. «Voglio ringraziare l’organizzazione per avermi dato l’opportunità di allenare in un contesto così importante nella storia della pallacanestro. Un grande ringraziamento va inoltre a tutti i fans ed ai miei giocatori per aver portato a termine questa storica rimonta. Ho molto apprezzato il supporto di tutti i fans durante l’intera mia permanenza a Varese».

Con l’addio di Roijakkers (e quello di Alberto Seravalli che farà da assistente a Scariolo sulla panchina della Virtus Bologna) resta ora un solo allenatore a contratto con i biancorossi, ovvero Adriano Vertemati. Il tecnico milanese era stato preso l’estate scorsa per poi essere sostituito proprio dall’olandese all’inizio del 2022. Finché non troverà un ingaggio, resterà a libro paga come da regolamento anche se a sua volta potrebbe essere vicino all’uscita dal contratto.