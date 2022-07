Terra Mater, a settembre a Saronno il Festival per il Futuro del Pianeta

Al Teatro Giuditta Pasta di Saronno è stata presentata la prima edizione di Terra Mater, il Festival per il Futuro del Pianeta

Sarà più di un mese, a partire dal 1 settembre, di eventi e spettacoli indispensabili per capire, approfondire e pensare alla sostenibilità che ormai ci tocca da vicino tutti, come vediamo tra la siccità, i cambiamenti climatici e i disastri che dalla Marmolada sono ancora più tragicamente evidenti.

Il Comune di Saronno sarà parte integrante della macchina organizzativa e in particolare realizzerà alcune iniziative presentate ieri e altre che arriveranno a breve. Con questo evento Saronno diventerà uno dei riferimenti su questo tema in Lombardia e in Italia.