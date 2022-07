Terzo posto al Scyence Fair di Cipro per la Scuola Europea di Varese

L’anno scolastico 2021/22 è ormai giunto al termine ma non mancano i riconoscimenti scientifici per i ragazzi della Scuola Europea di Varese. Gli alunni della classe S6IT della sezione italiana di chimica sono stati premiati dal Cyprus Institute per un lavoro scientifico presentato al Scyence fair 2022.

Gli studenti, coordinati dalla professoressa Antonella Sgaramella, si sono distinti presentando un lavoro intitolato “Lazer behaviour in colloids”, superando con la loro medaglia di bronzo, altre 50 scuole provenienti da tutta Europa. Il lavoro sperimentale è stato teso a riprodurre l’effetto Tyndall nei sistemi colloidali, attraverso esperimenti di laboratorio allestiti con il prezioso contributo del dottor Rolando Cavagnoli.

La Scuola Europea di Varese promuove la cultura scientifica nella didattica ed altri ambiziosi traguardi sono in programmazione grazie agli stimoli costanti delle direttrici Mrs Farinelle e Mrs Mc Donald.