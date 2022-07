Thor 4 e gli altri: tutti i nuovi film della settimana

E’ in arrivo domani in tutti i cinema il quarto capitolo della saga di Thor. Thor 4: “Love and Thunder”, film scritto e diretto dal regista Taika Waititi, racconterà un nuovo viaggio fantastico del figlio del Dio Odino, alla ricerca della pace interiore. Chris Hemsworth vestirà nuovamente i panni dell’eroe Marvel, in un film fuori dalle righe rispetto ai capitoli precedenti e composto da un cast d’eccezione: Tessa Thompson, Natalie Portman, Russell Crowe Chris Pratt, Matt Demon, Melissa McCarthy e tanti altri, intraprenderanno una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr the God Butcher, il macellatore di dei, super cattivo interpretato da Christian Bale, e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Per il genere drammatico, è uscito ieri, lunedì 4 luglio, in tutti i cinema “Le voci sole”, il film diretto da Andrea Brusa e Marco Cotuzzi. Una pellicola che vede protagonista un Giovanni Storti (dello storico trio Aldo, Giovanni e Giacomo), alle prese con una storia che non ha nulla a che vedere con il suo conosciutissimo e tanto amato lato comico, ma che lascia senza fiato soprattutto per l’attualità del contesto in cui si svolge il film: senza lavoro a causa della pandemia, è costretto a emigrare in Polonia per cercare una nuova occupazione. Giovanni però resta in contatto con la moglie (Alessandra Faiella) e il figlio (Davide Calgaro) grazie a lunghe videochiamate quotidiane, con la speranza che queste accorcino la distanza che li separa: un giorno, però, una di queste telefonate diventa inaspettatamente virale in rete e la coppia raggiunge una così grande popolarità che sembra diventare la soluzione di tutti i loro problemi economici. Presto però questa botta di fortuna si trasformerà in una trappola…

Giovanni Storti, però, non è l’unico del famoso trio comico ad aver calcato le scene “da solista”: uscirà mercoledì 7 “Una boccata d’aria”, film diretto da Alessio Lauria. Protagonista della storia è Salvo (Aldo Baglio), che dopo aver saputo della morte del padre, con cui non ha alcun rapporto da diverso tempo, parte alla volta della sua terra natìa, la Sicilia, per accaparrarsi l’eredità, ovvero il casale di famiglia. Salvo vuole convincere il fratello Lillo (Giovanni Calcagno) a vendere la proprietà così da usare i soldi per salvare la sua pizzeria, prossima al fallimento. Convincere Lillo, però, non è un compito semplice e Salvo si ritroverà costretto a fare i conti con molte delle scelte che ha preso nel corso della sua vita.

Rimaniamo in Italia, con un film documentario scritto e diretto da Gianluca Fellini e Michela Scolari, “Paolo Rossi: L’Uomo. Il Campione. La Leggenda”, la storia di uno dei più grandi e amati calciatori di tutti i tempi, il cui nome è legato in particolare al mondiale ’82, in Spagna e che ha visto protagonisti in finale Italia e Germania Ovest. Paolo Rossi, che si è presentato al mondiale dopo due anni di inattività, causa squalifica, e sommerso dalle critiche. Uno dei campioni che ha portato l’Italia guidata da Enzo Bearzot al trionfo, segnando 3 goals contro il Brasile, 2 nella semifinale con la Polonia e uno nella finale con la Germania Ovest.

Per gli amanti del genere horror è in arrivo mercoledì 7 in tutte le sale italiane il film “Non Sarai Sola”, diretto da Goran Stolevski. La pellicola racconta la storia di Nevena (Sara Klimoska), una bambina di un remoto villaggio tra le montagne della Macedonia del XIX secolo, dove vive una misteriosa e antica creatura chiamata “Vecchia Zitella Maria” (Annamaria Marinca), desiderosa di avere con sé qualcuno che le tenga compagnia. Quando cerca di rapire la piccola Nevena, Maria stringe un patto con la madre della bambina: la lascerà con lei fino al sedicesimo anno di età, quando tornerà reclamarla. Per suggellare il patto, Maria rende la bambina muta.

Il giorno del suo 16esimo compleanno Maria torna da lei e la trasforma in una strega, ma ben presto si rende conto che non è fatta per prendersi cura di qualcuno e abbandona la giovane. Incuriosita dalla vita degli esseri umani, Nevena finisce per uccidere una contadina nei pressi di un villaggio, assumendo la sua identità e prendendo possesso del suo corpo.

Sempre per il genere commedia, “Io e Spotty”, film diretto da Cosimo Gomez, uscirà al cinema mercoledì 7: un film che racconta la storia di Matteo (Filippo Scotti), una ragazzo di 27 anni molto solitario e introverso, che riesce a essere se stesso solo quando torna casa. Lontano dal lavoro e dalla sfera sociale, Matteo dà vita al suo alter ego: il cane Spotty. È quando la sera torna a casa dall’ufficio, indossa il costume da cane per sentirsi veramente se stesso, -finalmente libero e felice.

Il giovane, però, avverte che manca qualcosa nella sua vita ed è così che un giorno decide di pubblicare un annuncio per la ricerca di un dogsitter per Spotty. A rispondere è Eva(Michela De Rossi), una studentessa fuori sede di 25 anni alla ricerca di un impiego per mantenersi gli studi.

“Jurassic World: Il Dominio”, terzo episodio della saga Jurassic World. Nel film, diretto da Colin Trevorrow, Chris Pratt torna a vestire i panni del domatore di velociraptor, quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Marcia in più che differenzia questa pellicola dai classici stereotipi del sequel è data da Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, storici protagonisti di Jurassic Park: Ellie Sattler, Alan Grant e Ian Malcom saranno di nuovo alle prese con il mondo dei dinosauri, in questo crossover che elettrizza di nostalgia i più appassionati della saga.

“Top Gun: Maverick”, il film diretto da Joseph Kosinski, è il sequel dello storico “Top Gun” del 1986, interpretato ancora una volta dal Tom Cruise nel ruolo di Pete “Maverick” Mitchell, pilota di caccia, amante del pericolo e delle motociclette: tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio, viene chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta. Qui Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima.

“Lightyear – La vera storia di Buzz”, film di Angus MacLane, un film di animazione firmato Pixar Animation Studios, che esplora le origini del mitico personaggio di Buzz Lightyear, il famoso giocattolo protagonista della serie Toy Story. Il film racconta la storia del “vero” Buzz, il ranger spaziale che ha ispirato la celebre action figure, alle prese con il suo primo volo di prova che dovrebbe durare solo quattro minuti. Qualcosa di straordinario, però, succede durante il test. Mentre è in volo, il ranger spaziale sembra attraversare un varco temporale che lo porta 62 anni avanti nel tempo. Buzz non dovrà cercare soltanto un modo per tornare a casa sua, ma dovrà anche aiutare un gruppo di improvvisati combattenti a fronteggiare un’invasione di robot alieni, guidati dal malvagio imperatore Zurg.

