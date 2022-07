“Ti Porto in musica”, dal 9 luglio a Porto Ceresio una nuova rassegna di eventi musicali

Si svolgerà dal 9 al 17 luglio la prima edizione di “Ti Porto in Musica“, rassegna di eventi musicali organizzata dal Comune di Porto Ceresio in alcuni luoghi simbolo della cittadina considerata “la perla del Ceresio”.

La proposta musicale si svilupperà in sei serate e sarà estremamente variegata: il principale intento, infatti, è quello di attrarre un pubblico vasto e diversificato, locale ma non solo, valorizzando al contempo il territorio cittadino e il suo lago.

Ad aprire la rassegna sabato 9 luglio saranno i Popinga, band dalle sonorità acustiche, che propone i grandi classici della canzone cantautorale italiana, reinterpretati in chiave jazz, etnico e sudamericana, “per disintossicarsi dall’esercito di metallari che rappresentano l’allievo tipo della scuola”. Il gruppo, infatti, nasce nel 1999 all’interno di una scuola di Reggio Emilia e da allora si esibisce regolarmente in tutta Italia, presentando il repertorio della canzone d’autore italiana, accanto a brani originali composti dalla band stessa.

Domenica 10 luglio sarà la volta de The Beat Barons, gruppo musicale milanese che proporrà una serata all’insegna della musica Beat anni ’60, con contaminazioni rock & roll, rhythm & blues e un pizzico di country & western. Tra brani originali e reinterpretazioni di celebri canzoni sarà impossibile non farsi coinvolgere dal ritmo e… ballare, ballare, ballare.

Nella prima edizione di “Ti Porto in Musica” ci sarà spazio anche per la comicità, con l’unico evento non musicale della rassegna: giovedì 14 luglio, presso una delle spiaggette del lungolago portoceresino, il pubblico sarà travolto dall’irresistibile comicità di Francesca Puglisi, che proporrà il suo spettacolo di stand-up comedy Non è Francesca, “un monologo che è un inno alla consapevolezza di sé, alla libertà, all’amore per le sfumature, proprie e quelle degli altri”. Ospite regolare a Zelig, Francesca Puglisi è attrice ed autrice di spettacoli di teatro comico e cabaret, rappresentati in tutti Italia e in Svizzera.

La musica torna per i tre giorni conclusivi della rassegna durante i quali si esibiranno due ensemble di impostazione classica ma con proposte artistiche decisamente trasversali.

Venerdì 15 luglio si potrà assaporare un aperitivo a ritmo di jazz con Ichos Percussion, attualmente uno dei più interessanti e ricercati ensemble italiani di percussioni. E per chi non riuscisse ad ascoltarli in quell’occasione, nessun timore: sabato 16 luglio gli Ichos si esibiranno nuovamente in un vero e proprio concerto, proponendo alcuni tra i brani più celebri del repertorio per percussioni, da Glass a Sollima, da Cage a Rodrigo y Gabriela e non mancheranno di eseguire brani del compositore bresciano Paolo Ugoletti, inclusi nel loro CD di recente pubblicazione dal titolo Kind Evolution.

A chiudere la rassegna, domenica 17 luglio, saranno i Rusty Brass, street-band “in stile New Orleans”, che invaderà a suon di musica il lungo lago, i pontili e gli angoli più suggestivi di Porto Ceresio. I componenti di questo inusuale ensemble di ottoni hanno tutti una formazione classica, ma hanno scelto di focalizzare la propria attenzione sulla contaminazione tra generi musicali, dalla classica appunto all’hip hop, dal rock alla musica balcanica.

Tutti gli eventi sono gratuiti. La prenotazione sarà necessaria esclusivamente per lo spettacolo del 14 luglio.

“Ti Porto in Musica” è organizzata dal Comune di Porto Ceresio, con la consulenza di Vittoria Fontana (manager in campo musicale e portoceresina d’adozione) e con la collaborazione di Reggio Iniziative Culturale (una delle più influenti agenzie artistiche e società di servizi italiane) e EMG Live Solutions di Induno Olona come partner tecnico.

Qui la locandina