Tommaso Marino e il basket come via d’uscita dalle baraccopoli sul palco di Busto Arsizio Sport

Busto Arsizio Sport continua ad accendere le serate del centro cittadino con i suoi tornei e Tommaso Marino, 36enne senese con una lunga carriera sui campi del basket professionistico, ha acceso un faro sul progetto Slums Dunk, organizzazione di volontariato che porta il basket tra le baraccopoli di Kenya, Zambia, Argentina e Cambogia. Marino, infatti è uno degli ambassadors della manifestazione che si è prestato ad un’intervista in piazza Santa Maria da parte di Vanessa Giani e Giuditta Lualdi nella quale ha raccontato come è nato il progetto e quali risultati ha ottenuto.

«La pallacanestro può essere un potente strumento per migliorare le condizioni di vita di quei bambini e ragazzi che vivono in contesti di svantaggio sociale, fragilità e discriminazione. Ci spendiamo per sviluppare inclusione, promuovere uguaglianza, avvicinare culture e creare nuove opportunità: lo facciamo grazie alla forza dello sport» – ha raccontato Marino. Tutto nasce da un viaggio fatto 10 anni fa in uno dei Paesi in cui l’associazione è attiva. Insieme a Bruno Cerella ha deciso di dare vita a questa realtà che organizza tante iniziative benefiche per dare possibilità ai bambini di strada.

Oggi Marino gioca nei Knights Legnano e continua nella sua missione che ormai è diventata una parte importante della sua vita. Domani sera, mercoledì, in piazza Santa Maria ci sarà Daniele Cassioli, atleta non vedente che fa sci acquatico.