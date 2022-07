Torna al Museo del Tessile di Busto Arsizio la Festa della Birra Biancoblù

Torna per la sua undicesima edizione la Festa della Birra Biancoblù, l’evento annuale organizzato dal Pro Patria Club al Museo del Tessile, con una tre giorni ricchissima di eventi non solo musicali, giochi, tornei oltre che di buon cibo, buona birra e tanta allegria.

Grazie ad una squadra di 50 volontari dal 15 al 17 luglio il giardino quadrato del museo di via Galvani ospiterà tutti i tifosi biancoblù e gli appassionati di sport per stare insieme e celebrare l’amore per i colori di una società che ha superato i 100 anni di vita.

Questa mattina, giovedì, nella sede del club in via Pozzi è stato presentato il programma dell’evento organizzato in collaborazione con Royal Time. Il presidente Giovanni Pellegatta ha ringraziato per la presenza la presidente del Consiglio Comunale Laura Rogora, il presidente della Commissione Sport Orazio Tallarida e il consigliere comunale Gigi Farioli mentre non sono potuti intervenire l’assessore allo Sport Maurizio Artusa e il sindaco Antonelli.

L’evento avrà anche un carattere benefico a favore di diverse realtà del territorio in fase di definizione. Il ricavato del pranzo di domenica verrà interamente devoluto in beneficenza, così come il ricavato della tre giorni (tolte le spese per la realizzazione dell’evento). Tra gli enti che beneficeranno dei contributi ci sarà anche la chiesa di Santa Maria per i lavori di realizzazione dell’impianto termico all’interno di uno dei monumenti più importanti della città.

Orgogliosa la presidente Laura Rogora che fino ad un anno fa era l’assessore allo Sport: «Solo la pandemia poteva fermarvi. Fare del bene porta bene e vi ringrazio per tutto quello che fate». Commosso Orazio Tallarida (ex-Ultras) che ha ricordato quando insieme al figlio Christian, deceduto in un incidente alcuni mesi fa, erano andati davanti alla Casa Bianca con la maglia della Pro Patria. Gigi Farioli, scherzando sulla sua “mole”, ha mostrato la maglietta dello staff sostenendo che non ve ne fosse una della sua taglia (che in realtà c’era, ndr) «tanto la Pro Patria c’è l’ho tatuata sulla mia pelle»

Il programma completo della Festa della Birra Biancoblù

Venerdì 15 Luglio

19:30 Apertura Manifestazione con Maccheronata gratuita

20:00 Saluti istituzionali

21:00 Esibizione Real Family

21:30 Concerto Il Gruppo “OUTSIDERS BAND” Cover pop rock Italiana ed internazionale

Sabato 16 Luglio

19:30 Apertura stand Gastronomico

20:00 Saluti Istituzioni, esibizione cinofila a cura di APAR canile municipale Citta di Busto Arsizio

20:30 Intervento Associazione del Territorio, giocatori Pro Patria Club

21:30 Tributo a Vasco Rossi con il gruppo “SENSAZIONI FORTI

Domenica 17 Luglio

10:30 Apertura manifestazione

11:00 Corsa della carramalta

11:30 Yoga al parco

13:00 Pranzo insieme 21:00 Inizio Cena Degustazione

Dalle 14:30 alle 18:00: Tornei vari con premiazione dei migliori risultati

19:30 Apertura stand gastronomico

20:00 Intervento sportivo

20:30 Esibizione Ballo Country

21:00 Esibizione di Pole Dance a cura di Sporting Club La terrazza

22:00 URLO BAND

Per info e prenotazioni tavoli 3396382890 o 33839693160 o via messaggio al 3337883672