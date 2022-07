Torna Naturartis: l’arte al Festival della Valle Olona

Il Festival della Valle Olona 2021-2022, giunto alla nona edizione, è ormai quasi al termine del suo programma. L’ultimo evento si svolgerà da domenica 10 luglio a domenica 28 agosto nel Parco del Medio Olona, più precisamente nel boschetto adiacente all’Approdo Calipolis (zona Fagnano Olona – Gorla Maggiore). Si tratta di NATURARTIS, mostra d’arte contemporanea e installazioni d’arte, giunta alla sua terza edizione dal titolo “IL FUTURO E IL MONDO: UOMO, AMBIENTE E RELAZIONI UMANE” a cura di CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs di Fagnano Olona. La mostra è allestita a cielo aperto, immersa nella natura della Valle ed è a disposizione della cittadinanza e dei visitatori del parco gratuitamente. La mostra è pensata come un work in progress: le opere “cresceranno”

nello spazio espositivo, facendo in modo che di settimana in settimana ci siano sempre delle novità da scoprire.

Gli artisti coinvolti sono: Marina Comerio, Nicole Gentile, Annalisa Gemoli; Sara Laverde, Giulia Piatti, Arte Periferica. Continua la collaborazione con il liceo Artistico di Venegono Inferiore per valorizzare i giovani artisti emergenti attraverso le insegnanti prof.ssa Maria Rosa Spreafico (Laboratorio di discipline plastiche) e prof.ssa Antonietta Frangella (Laboratorio di discipline pittoriche) che hanno coinvolto i loro studenti.

Inoltre verranno organizzati eventi, concerti, performances e, nel fine settimana, visite guidate su richiesta. Il primo evento si terrà giovedì 14 luglio 2022 alle ore 20.15: Arte senza tempo, un concerto musicale con Linee D’archi (VIOLINI: Roberto Mereghetti, Marilena Rimoldi, Valentina Corti.VIOLA: Claudio Ceriotti. VIOLONCELLO:

Davide Donati. FAGOTTO: Antonino Boninelli. DIRETTORE: Alessandro Bianchi).

Le finalità della mostra: prima di tutto Naturartis vuole essere un laboratorio di pensiero, l’occasione per proporre uno spazio di riflessione attorno a tematiche di grande importanza per le giovani generazioni e non. Come sarà il mondo del futuro? Quali tipi di relazioni saranno costruite? Quale tipo di comunità si formerà tra gli esseri umani? Quale sarà il ruolo della Natura? In secondo luogo attraverso l’allestimento di opere d’arte la Valle Olona diviene uno spazio ambientale generativo per la creatività, per le relazioni umane e sociali.

Per info sul programma degli eventi e prenotare visite guidate è possibile scrivere alla mail segreteria@crteducazione.it .

Il Festival è realizzato con il patrocinio di Parco Medio Olona, Provincia di Verese, comune di Fagnano Olona, comune di Gorla Minore, comune di Gorla Maggiore, comune di Marnate, come di Olgiate Olona, comune di Solbiate Olona; con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, di Universiter Castellanza, di UILT Unione Italiana Libero Teatro Lombardia; promosso da XY-IT editore, da Ecomuseo Valle Olona. Direzione artistica Gaetano Oliva.