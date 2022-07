Tornano a Bodio Lomnago gli incontri con gli “Amici di Filippo”

Tornano gli appuntamenti organizzati dall’Associazione “Amici di Filippo” di Bodio Lomnago. Tra gli scopi dell’associazione, nata per non disperdere la memoria di Filippo Bossi, il giovane cameraman scomparso nel 2006, c’è quello di promuovere e trasmettere l’amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale. Ed ecco così che riprendono, dopo una lunga pausa legata alla pandemia, gli incontri culturali. Tre i grandi filoni dei prossimi incontri: l’avventura, il romanzo ed il sociale.

Il primo appuntamento sarà venerdì 15 luglio alla biblioteca comunale di Bodio Lomnago. Verrà presentato il libro “I Sentieri del Ben-Essere”, un camminare lento a favore del nostro benessere e per conoscere il nostro Territorio. Relatori Luigi Bellaria Luigi e Massimo Fidanza. Prefazione del libro a cura della giornalista di Varesenews Maria Carla Cebrelli.

Il tema del romanzo sarà affrontato in due incontri: uno venerdì 16 settembre e uno venerdì 23 settembre con la presentazione ultimo Romanzo Storico dello scrittore della vicina Provincia di Como Massimiliano Colombo

Per il filone del sociale altri due appuntamenti: venerdì 7 ottobre con la giornalista/scrittrice Sara Magnoli che presenterà il suo ultimo lavoro sulle difficoltà di socializzazione principalmente tra i giovani e venerdì 14 ottobre con la dottoressa Susanna Primavera esperta di grafologia e di problematiche emotive-somatiche legate alla scrittura.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.