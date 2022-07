Tornano le Letture sotto il Faggio nel parco di Villa Frua a Laveno

Tornano ad agosto le Letture sotto il faggio nel parco di Villa Frua promosse dalla Biblioteca civica “Antonia Pozzi” per i giovani lettori.

Ascoltare una storia in giardino nei caldi pomeriggi d’estate è una coccola che si rinnova, offerta a tutti i bambini, dai 3 anni in su, e a chiunque ami ascoltare le storie lette ad alta voce.

L’appuntamento è per i lunedì pomeriggio del 1, 8, 22 e 29 agosto, sempre alle ore 16.30: le bibliotecarie aspetteranno i lettori con avventure sempre nuove da leggere insieme.

I partecipanti potranno portare tappetini, teli o cuscini per ascoltare più comodamente i racconti all’ombra del grande faggio.

La Biblioteca Civica “Antonia Pozzi” è in via Roma, 16/A a Laveno Mombello.

Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.laveno.va.it oppure 0332 625555.