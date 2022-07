Trattori al lavoro, i bordi delle strade di Varese sono già in “restyling”

(Foto di repertorio)

I bordi delle strade di Varese potrebbero tornare in ordine prima del previsto.

Avevamo infatti appena pubblicato le lamentele del consigliere Domenico Esposito sullo sfalcio delle erbacce ai bordi delle strade di Varese, quando abbiamo notato un trattore già al lavoro sulle strade di Capolago: i tempi che sembravano lunghi e non definiti sono quindi già diventati operativi.

Dobbiamo perciò segnalare il rapido mutamento della situazione, e la conferma arriva anche dall’assessore Andrea Civati, che alla nostra domanda sui tempi per la manutenzione ha risposto: «In realtà, il piano per il taglio dei cigli stradali e dei marciapiedi è già stato elaborato dagli uffici – ha precisato infatti l’assessore – Prevede la cura dei marciapiedi da parte della ditta Sangalli, che è in corso e sarà completato nei prossimi giorni, mentre lo stesso avverrà per le strade, che saranno curate nell’ambito dell’appalto di manutenzione stradale».

C’è però una novità nell’ambito di queste manutenzioni: «La novità di quest’anno è l’individuazione di operai interni all’amministrazione che interverranno autonomamente su situazioni puntuali di taglio cigli, per garantire presenza anche nei quartieri e sulla viabilità secondaria».