A Travedona Monate si ricordano Falcone e Borsellino a 30 anni dalle stragi

Una serata ricca di eventi per commemorare i due magistrati che hanno lottato contro la Mafia. Appuntamento martedì 19 luglio in sala consigliare

A trent’anni di distanza dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, dove persero la vita rispettivamente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il Comune di Travedona Monate organizza una serata in ricordo dei due magistrati martedì 19 luglio in sala consigliare.

L’evento si apre alle 20,30 con i saluti delle autorità. Subito dopo, l’autore Massimiliano Comparin presenta il libro Il male accanto, redatto in collaborazione col magistrato Armando Spataro e con il contributo di Roberto Saviano. Alle 21,30 comincia invece lo spettacolo teatrale Il resto è silenzio dell’associazione Ma.Ni.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.