Tre giorni di musica celtica a Golasecca: al via la prima edizione del festival Lughnasad

A Golasecca è in arrivo la prima edizione del festival Lughnasad – L’incontro delle tribù, in arrivo da venerdì 29 a domenica 31 luglio. Appuntamento a viale Europa 1 c, area campo sportivo.

Per tre giorni la città sarà il punto di riferimento delle tradizioni celtiche; tre giorni di musica, danza, ricostruzione storica, spettacoli, laboratori didattici rivolti sia agli adulti, sia ai piccoli visitatori del Festival (accesso libero) incontri culturali e momenti di riflessione nel luogo principale dell’antica cultura proto-celtica di Golasecca e l’occasione di visitare la zona archeologica del Monsorino.

Programma

Venerdì dalle 21:00

Emian – Il duo campano che sta incantando l’Europa del Nord

Gadan – La nuova formazione lombardo-piemontese di quattro virtuosi musicisti che sognano l’Irlanda

Sabato

ore 11.00 – Saluto agli antichi, concerto d’arpa in acustico con Caterina Sangineto nell’area archeologica del Monsorino. Partecipazione gratuita

dalle ore 19.30

Caterina Sangineto – cantante e musicista di fama europea si esibirà in

un concerto d’ascolto di arpa, strumento evocativo per eccellenza, trasportando i presenti in atmosfere indimenticabili.

Ragnarok Nordic & Viking Folk – Nordic&Viking Folk Music

Frammenti d’Ys- Breve esibizione di danze irlandesi a cura della compagnia spettacoli dell’Accademia Gens d’Ys

The Rumpled- Il suono Irish Folk più conosciuto delle Dolomiti

Domenica

ore 12.00 – 18.00 Musica itinerante con i Valkanorr

dalle ore 19.00

Rossana Monico – Concerto di arpa celtica proposto da una giovane talentuosa musicista

Gens d’Ys – Il nuovo spettacolo 2022 per la compagnia di danza irlandese più conosciuta a livello nazionale

La Corte di Lunas – Il super gruppo pagan-folk del Nord Est per chiudere con qualità questa prima edizione.