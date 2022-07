Trenord, biglietto speciale per i Mondiali di canottaggio a Varese

I Campionati mondiali di canottaggio giovanile di Varese (categorie Under 23 e Under 19) sono anche – al di fuori del lato agonistico – un interessante esperimento per quanto riguarda la mobilità alternativa a quella privata.

Il comitato Varese Rowing, di concerto con alcuni partner e con le istituzioni, ha infatti lavorato per mettere a disposizione del pubblico – sia locale sia internazionale – una serie di opportunità per evitare di raggiungere la Schiranna con la propria autovettura.

L’ultima iniziativa in ordine di tempo arriva da Trenord e rientra nel programma di partnership tra l’azienda ferroviaria lombarda e i campionati stessi. È stato infatti varato un biglietto speciale per raggiungere Varese con il treno, intitolato “Ai Mondiali di Canottaggio con Trenord” al costo di 13 euro per andata e ritorno. Potrà essere utilizzato da tutta la Lombardia per raggiungere una delle stazioni di Varese (FS, Nord e Casbeno). Il biglietto è valido per un adulto mentre i ragazzi e i bambini al di sotto dei 13 anni con un legame di parentela con il titolare di questo biglietto viaggeranno gratis.

Il biglietto speciale è già acquistabile sui canali Trenord, nelle biglietterie e nei vari punti vendita compresi quelli automatici. CLICCANDO QUI si accede alla pagina dedicata sul sito dell’azienda ferroviaria. Se digitale, il ticket deve essere utilizzato nella data indicata al momento dell’acquisto e non richiede convalida. Se comperato presso i canali fisici, il biglietto deve essere convalidato prima di mettersi in viaggio.

Per raggiungere la Schiranna, sia chi viaggia in treno sia chi si trova già in città ha poi a disposizione i bus urbani della linea N che, tra le altre cose, collegano il lago con le stazioni.

Come dicevamo però, l’iniziativa di Trenord non è isolata ma si inserisce in un’offerta più ampia legata alla mobilità sostenibile. Nei giorni scorsi era stata la concessionaria Novauto a potenziare il servizio di car sharing a marchio Toyota (Kinto Sharing) con vetture ibride, aggiungendo due postazioni in centro a Varese e proprio alla Schiranna a quelle già attive a Masnago e in in viale Valganna.

Un altro sistema di car sharing attivo e consigliato è quello del servizio E-VAI, dotato di automobili elettriche con punti di noleggio situati nei pressi delle stazioni cittadine e in altre zone di Varese. A ciò si uniscono le altre attività costantemente attive in città come il bike sharing o il noleggio di monopattini elettrici.