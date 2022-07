“Trenord cancella un quinto dei treni, la responsabilità politica è tutta dell’assessore Terzi”

Trenord sta cancellando un quinto dei treni su tutte le tratte. A dirlo è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, commentando le cancellazioni per il caldo dei treni di questi giorni sulle tratte di Trenord.

«Con il troppo caldo i treni lombardi non sanno dare risposte ai cittadini – attacca Astuti – e questo deriva dal fatto che mancano investimenti e per averli ci servirebbe un soggetto che superi Trenord, eventualmente anche con una gara pubblica europea».

«Invece Regione Lombardia nel bilancio di assestamento sta prorogando ancora di un anno e mezzo il contratto di servizio di Trenord, pertanto la situazione per i pendolari lombardi rimarrà esattamente la stessa. E le responsabilità politiche sono tutte a carico dell’assessora ai Trasporti Claudia Maria Terzi, che proprio oggi ha ammesso che non è dato sapere quando sarà riaperto il Passante ferroviario di Milano, che sta portando disagi enormi a migliaia di pendolari, molti provenienti dal Varesotto».

Sulle soppressioni di treni è in corso uno scontro tra Trenord (gestore del servizio) e Rfi (gruppo Fs, gestore dei binari) sulle responsabilità.