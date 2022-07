Trentenne di Varese trovato senza vita nel fiume Ema, in Toscana

Un giovane varesino è stato trovato ieri senza vita nel fiume Ema, nel comune di Bagno a Ripoli , in provincia di Firenze.

L’uomo, 30 anni, di nome Mattia, viveva da tempo lontano dal Varesotto. La sua morte è ancora tutta da chiarire.

Il trentenne è stato visto ieri pomeriggio mentre scendeva verso il fiume, in frazione Grassina. Poco dopo è stato trovato riverso in un punto del fiume dove ancora scorre acqua. Immediata la richiesta di soccorso al 118, ma a nulla sono valsi i tentativi per rianimarlo.

Secondo le prime informazioni apprese dalla stampa locale sul corpo del giovane non sarebbero stati rinvenuti segni di traumi o di violenza. L’ipotesi è dunque quella di un malore.

Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia municipale per la ricostruzione dell’accaduto.