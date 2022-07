Il Tribunale dà ragione al Comune di Busto Arsizio nella causa intentata da Coop Lombardia

Il Tribunale di Busto Arsizio, terza sezione civile, ha stabilito che il Comune di Busto Arsizio non deve risarcire Coop Lombardia per a richiesta di risarcimento per i ritardi nell’avvio del Supermercato di viale Duca D’Aosta e la mancata riqualificazione dell’area “ex Borri”.

L’azienda dovrà anche risarcire le spese legali per circa 300mila euro, divise tra i soggetti chiamati in causa: il Comune di Busto Arsizio, il sindaco Emanuele Antonelli, l’allora vicesindaco e oggi europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri, i dirigenti Claudio Vegetti e Monica Brambilla, la compagnia assicurativa.

La richiesta di risarcimento ammontava a 5,6 milioni di euro. Coop lamentava i disagi subiti per l’apertura del supermercato ritardata di un anno, la mancata riqualificazione dell’ex Borri, le mancate opere nel comparto urbanistico circostante.

Una vicenda lunga 4 anni che è giunta al primo grado con il deposito della sentenza di 43 pagine, con la quale il giudice bustocco Angelo Farina ha ritenuto in sostanza che nessun danno è stato cagionato a Coop dal’azione dell’amministrazione comunale.

IL COMMENTO DI COOP LOMBARDIA

“Coop Lombardia prende atto della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, riguardante la richiesta di risarcimento per i ritardi nell’avvio del Supermercato di viale Duca D’Aosta e la mancata riqualificazione dell’area “ex Borri”. Per quanto ci riguarda le sentenze non si commentano, eventualmente si impugnano, come faremo presso il Tribunale competente.”