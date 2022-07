Trofeo Giacomo Ascoli: grandi campioni della vela in gara sul Maggiore per i bambini

Alcuni tra i migliori e più famosi velisti italiani gareggeranno sul Lago Maggiore a Cerro di Laveno dal 15 al 17 luglio per la 15^ edizione del Trofeo Giacomo Ascoli, la manifestazione solidale promossa dall’omonima Fondazione a sostegno dei bambini in cura al Day Center oncomatologico pediatrico dell’ospedale Del Ponte.

In gara 8 equipaggi guidati da altrettanti skipper prestigiosi, a cominciare dal veterano Mauro Pelaschier (triestino, timoniere di Azzurra e testimonial della Fondazione), Stefano Rizzi (dal Garda) e Paride Bovolenta (di casa sulle acque del Verbano), entrambi dell’equipe di Luna Rossa, e poi altri campioni di livello internazionale come Aldo Bottagisio, Fabio Mazzoni, Fabio Ascoli, il romano Roberto Ferrarese e Luca Marolli.

Chiunque può far parte degli equipaggi (c’è ancora qualche posto): campioni e appassionati si sfideranno in due giornate di competizione, tutti a bordo di barche performanti della classe RS21, monotipo dinamica distribuita da Nautica Negri e in forte espansione grazie alle iniziative del segretario Davide Casetti e utilizzata per il Trofeo Ascoli già lo scorso anno, regalando ai velisti in erba come ai più esperti momenti di vera emozione sportiva.

Sarà quindi un’occasione di sport e di festa sulle acque del Maggiore in cui a vincere sarà la solidarietà a sostegno dei bambini in cura al Day center oncoematologico pediatrico dell’Ospedale Del Ponte e delle loro famiglie: «I fondi raccolti durante la manifestazione finanzieranno due grandi progetti in cui è impegnata la Fondazione Giacomo Ascoli: la realizzazione delle camere protette per consentire all’Ospedale Del Ponte di ricoverare anche per lunghi periodi i bambini in particolari condizioni di fragilità e della palazzina Il Faro di Largo Flaiano, un approdo sicuro per chi lotta contro la malattia dove accogliere le famiglie dei piccoli ricoverati ma anche specializzandi, ricercatori e associazioni che sostengono i pazienti nel percorso verso la guarigione», spiega Marco Ascoli, presidente della Fondazione che porta il nome del figlio Giacomo, scomparso a 12 anni a causa di un linfoma non-Hodgking.

IL PROGRAMMA DEL TROFEO GIACOMO ASCOLI

La competizione vera e propria si svolgerà nelle giornate di sabato 16 (regata di flotta) e domenica 17 luglio (regate semifinali e finali), dalle ore 8.30 del mattino di fronte al lungolago Perabò di Cerro.

La manifestazione prevede anche alcuni momenti conviviali da condividere con tutti gli appassionati di vela, a cominciare dall’apericena della vigilia, venerdì 15 luglio alle ore 19.30 a Palazzo Perabò di Cerro di Laveno, quando saranno abbinati, tramite estrazione, skipper ed equipaggi.

Un momento irrinunciabile per gli amanti di questo sport sarà poi l’incontro ospitato dal Circolo velico di Medio Verbano nella serata di sabato 17 luglio dalle 19 per parlare direttamente con gli skipper dell’evoluzione delle barche, resoconti e commenti sulla regata con proiezione di immagini. L’evento sarà seguito dalla cena a Palazzo Perabò di Cerro di Laveno che l’indomani, al termine delle regate, ospiterà anche la premiazione alle ore 17.

Il Trofeo Giacomo Ascoli è promosso con il patrocinio di Università degli Studi dell’Insubria, Comune di Laveno Mombello e Provincia di Varese e con la partecipazione di Lions club Varisium e di 5 circoli velici: Medio Verbano e Alto Verbano, Caldè, Monvalle e Ispra.

Per maggiori informazioni e iscrizioni (alla regata o ad uno degli eventi ad essa collegati) contattare la Fondazione Giacomo Ascoli scrivendo a info@fondazionegiacomoascoli.it o telefonando allo 0332 282972 oppure al 3355458635 per contattare Roberto Tommasi del Circolo Medio Verbano di Cerro.

Locandina dell’evento a questo link.