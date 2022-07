Tromba d’aria alla darsena di Cazzago Brabbia, rami rotti e alberi sradicati

Un forte temporale si è riversato sulla provincia di Varese nel pomeriggio di lunedì 4 luglio. Sul Lago di Varese è stato particolarmente intenso, tanto che a Cazzago Brabbia si è registrata una tromba d’aria.

In pochi istanti la forza della natura ha rotto rami e sradicato alberi abbattendosi con forza nella zona della darsena e lavatoio. Si segnala anche una pianta a terra in viale dei Caduti. Non si registrano feriti.