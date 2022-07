Troppa burocrazia, salta la 15esima edizione del Rock Inn Somma

Una decisione «molto sofferta ma purtroppo ineluttabile»: così quelli del Rock Inn Somma annunciano a malincuore la triste notizia della cancellazione del festival che si sarebbe dovuto tenere dal 14 al 17 luglio.

Per la quindicesima edizione i ragazzi – gruppo attivo dal 2006, lunga storia alle spalle – avevano messo in campo il consueto entusiasmo visto negli anni precedenti. «Questo entusiasmo si è però dovuto scontrare con una serie di nuove norme e ostacoli burocratici, che in così breve tempo non siamo riusciti ad affrontare; non saremo quindi in grado di espletare tutto l’iter formale richiestoci questo martedì dalla Prefettura e perciò, a malincuore, dobbiamo sospendere questa edizione adesso».

Perché una settimana prima? «Perché se la decisione di annullarlo fosse stata imposta dall’alto due giorni prima avremmo tenuto in attesa un centinaio di musicisti ed una cinquantina di collaboratori che si sarebbero potuti organizzare diversamente se non avvisati all’ultimo momento. E già adesso ci sembra tardi. Chiediamo scusa a tutti: agli amici che aspettavano con ansia questo momento, a chi non ci conosceva e che si sarebbe sicuramente goduto dei bei momenti in compagnia, ai fornitori che avrebbero lavorato altrove in questo weekend e soprattutto agli artisti, coloro che cerchiamo di valorizzare nel nostro piccolo grande evento».

Appuntamento al 2023? «Al momento, possiamo solo dirvi che presto partiremo a lavorare per ottenere tutte le carte necessarie per il festival dell’anno prossimo e che speriamo che ci perdoniate per aver deluso le vostre aspettative. Ringraziamo tutti per l’affetto che ci avete dimostrato in questi lunghi anni, è l’unico motivo che ci sprona ad andare avanti».