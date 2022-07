Truffatore dello specchietto in azione ad Azzate scappa all’arrivo della polizia locale

È la classica truffa dello specchietto ma questa volta non è andata a buon fine. Il fatto è accaduto in via Garibaldi ad Azzate: una donna che stava percorrendo la strada a bordo della sua auto ha sentito improvvisamente un colpo sulla fiancata, è scesa dall’auto e si è trovata di fronte un uomo che le ha mostrato lo specchietto della propria auto frantumato.

L’uomo ha chiesto alla donna di trovare un accordo senza dover ricorrere alla constatazione amichevole e le ha proposto di saldare il dovuto versando una somma in contanti. La donna, però, in quel momento non disponeva di denaro e quindi ha chiesto di poter chiamare il marito il quale si è insospettito ed allertato la polizia locale di Azzate.

Il comandante Rino Portogallo ha detto all’uomo che una pattuglia avrebbe raggiunto la donna in via Garibaldi. L’uomo però nel frattempo, resosi conto che le cose si stavano mettendo male, si è dileguato a bordo dell’auto che si vede in foto (alla guida un uomo anziano con barba e capelli bianchi)

“Abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie ed ora siamo a conoscenza dell’identità del truffatore – spiega il comandante Portogallo -. Non è la prima volta che agisce in queste zone. Ora lo teniamo sott’occhio. Il consiglio che ci sentiamo di dare a tutti cittadini continua Portogallo è Di allertare le forze dell’ordine se la persona coinvolta nel presunto sinistro si rifiuta di fare la constatazione amichevole e chiede denaro in contanti. La soluzione migliore è quella di allertare subito le forze dell’ordine, il 112 oppure la polizia locale”

Il comandante Rino Portogallo