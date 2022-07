Turismo e sport, se ne parla alle Acli di Azzate

Turismo e sport. Un binomio vincente che negli anni si è consolidato divenendo un punto di forza per l’economia del Varesotto. Ecco il tema del terzo incontro del ciclo “Pensa…te, le Acli”, proposto dal circolo Acli di Azzate e che avrà luogo venerdì 8 luglio, dalle ore 21, nella sede di via Vittorio Veneto, 4.

Antonio Triveri, giornalista del quotidiano La Prealpina, dialogherà con Anna Deligios, dirigente della Camera di Commercio di Varese, nonché presidente della Commissione del Bando per eventi sportivi e di natura turistica.

Fondamentale la nascita e lo sviluppo della Varese Sport Commission, “case history” di rilievo nazionale, per l’evoluzione di un comparto che negli anni ha assunto un ruolo strategico ormai fortemente riconosciuto. Al netto della pandemia, i dati sono da anni in costante crescita confermando come la contea dei laghi sia riconosciuta a livello internazionale come una provincia green in grado di offrire una scelta ampia non solo agli atleti di alto livello ma anche e soprattutto agli amatori ed agli appassionati di varie discipline, specie quelle da praticare all’aperto. Il tutto alla vigilia di un evento di straordinaria rilevanza strategica come i Mondiali Juniores e Under 23 di canottaggio in calendario dal 25 al 31 luglio alla Schiranna. Inoltre, il progetto “Doyoubike” con l’obiettivo di fare del Varesotto la prima provincia cicloturistica d’Italia, la questione della ricettività e l’opportunità offerta dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tutte tematiche che verranno toccate nel corso dell’incontro aperto a tutti.