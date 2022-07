Ubriaco molesto nella notte alla Brunella, in azione i carabinieri di Varese

Lampeggianti e sirene nella notte nella zona della Brunella a Varese. Un uomo di 49 anni ubriaco e molesto è stato trasportato in pronto soccorso a Varese.

L’intervento è stato richiesto attorno all’una in piazza Giovanni XXIII a Varese. Sul posto i carabinieri e un’ambulanza della croce rossa italiana di Varese inviata dl 118 che ha trasportato l’uomo in pronto soccorso al Circolo in codice verde.