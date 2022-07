Ultima giornata per i Mondiali di Canottaggio a Varese: la diretta dalla Schiranna

Con le finali Under19 di oggi – domenica 31 luglio – si concludono le “giornate mondiali” che hanno visto gli occhi del mondo del remo puntati sulla Schiranna di Varese. Terminate ieri le finali Under23, che hanno portato agli azzurri la bellezza di 10 medaglie (6 ori, 2 argenti e 2 bronzi), il World Rowing 2022 si conclude portando sul campo di regata i ragazzi più giovani (classe 2004), ma non per questo meno agguerriti e determinati nel portare a casa medaglie iridate.

Tanti, ben 8 i vogatori del Varesotto, che certamente ben figurare in quello che per molti è il lago di casa, quello di Varese: a partire già dalle 11.45 infatti l’angerese Caterina Monteggia e il timoniere Margherita Franchi gareggeranno nella prima finale A (valida per la medaglia) del “quattro con” femminile.



IL RACCONTO IN DIRETTA DELLE FINALI

JW4+: E’ il “quattro con femminile” ad aprire l’ultima giornata dei mondiali della Schiranna, regalando subito una medaglia d’argento per le azzurre, che sull’armo ha visto a bordo Caterina Monteggia e la timoniera varesina Margherita Fanchi. Grande partenza per la Germania, inseguita da Italia e USA, con le vogatrici americane autrici di una grandissima prestazione che è valsa il primo oro di giornata. Bronzo per la Romania.

JM4+: Ad aggiudicarsi il “quattro con maschile” è invece l’Australia. Non è andata a termine con successo il tentativo di rimonta per l’Italia: i ragazzi guidati dal timoniere varesino Lorenzo Fanchi dalla quarta posizione sono riusciti comunque a conquistare un prestigioso e orgoglioso secondo posto, che vale il secondo argento consecutivo per l’Italia, alle spalle degli azzurri la Turchia.

JW2-: Nella coppia femminile arriva il terzo argento consecutivo. Il duo formato da Sofia Maselli e Martina Scarpello si piazza dopo un’ottima prestazione dietro la Grecia (primo oro) ma davanti alle tedesche.

JM2-: Quarto posto azzurro nella regata di coppia maschile. L’oro va alla Serbia, seguita da Slovenia e Germania.

MEDAGLIERE UNDER 23