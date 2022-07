Un albero si è abbattuto su una roulotte a Lavena Ponte Tresa

Il maltempo di domenica sera ha provocato danni anche al capeggio di Lavena Ponte Tresa dove un albero si è abbattuto su una roulotte distruggendola. Sulla zona si è abbattuta una tromba d’aria che ha provocato moltissimi danni. Nella notte i vigili del fuoco erano intervenuti in più punti nella zona al confine tra Varesotto e Canton Ticino, a causa di vento e pioggia che hanno sferzato la zona. Fortunatamente non si segnalano feriti e il pronto intervento dei vigili del fuoco è servito a mettere in sicurezza la zona.