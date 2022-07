Il rapper poliziotto Revman porta nei boschi della droga di Rescaldina “La ricetta della felicità”

Un flash mob a Rescaldina per riabbracciare la gioia di vivere e di stare insieme dopo la pandemia e per associare ad un luogo che quasi sempre fa tristemente rima con droga e spaccio ad un momento felice. L’iniziativa è partita da Antonella Iassilli, cittadina del paese che negli ultimi anni ha già dato a più riprese prova di aver saputo trasformare le sue vicissitudini personali in un’occasione di rinascita e che nelle scorse settimane ha voluto fare un passo in più creando un’occasione per l’intera comunità.

Fino al punto di portare nel Bosco del Rugareto il rapper poliziotto Revman, nome d’arte di Sebastiano Vitale, agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano, che sei anni fa ha scelto di indossare la divisa come il padre e ha saputo coniugare il suo spirito di servizio con la sua passione per la musica cantando pezzi rap che promuovono la legalità e l’ambiente. E che di quel flash mob ha fatto il video di una sua canzone: “La ricetta della felicità”, dove lui stesso canta e balla insieme alle centinaia di persone che quel giorno, vestite in abiti fluo, hanno risposto presente alla chiamata di Antonella Iassilli.

«Ho conosciuto Antonella perché a seguito della sfida che la vita le ha messo davanti è diventata molto devota a San Michele, santo protettore della Polizia di Stato, e io ho scritto un brano che si intitola “San Michele il poliziotto” che lei ha trovato su YouTube – racconta Revman -. Dopo averlo ascoltato mi ha contattato ed è subito nata una bella amicizia: da quando l’ho conosciuta mi ha cambiato molto perché ha un’energia unica. Quando le ho fatto ascolta il mio singolo “La ricetta della felicità”, un brano nato per portare allegria dopo gli ultimi due anni molto pesanti e per inneggiare alla socialità, è subito nata l’idea del flash mob per portare la musica in un luogo famoso per la droga, come in passato avevo già fatto con un brano che parla della situazione del bosco di Rogoredo, “Rogoredo Trap”. In questo modo abbiamo acceso un faro su quel posto, anche perché c’erano davvero tante persone di tutte le età, e le sue parole (“Vogliamo trasformare un posto famoso per la droga in un posto famoso per la gioia. Abbiamo pensato di realizzare un flash mob che dia gioia a tutti e ci ricordi che la vita è fantastica“, ndr), che quando mi sono occupato del montaggio ho voluto inserire nel video perché secondo me dovrebbero fare il giro dell’Italia, dovrebbero far riflettere tutti, soprattutto i ragazzi che in quel bosco si perdono per la droga: la nostra canzone è un inno alla vita, mentre la droga spesso porta alla morte».

E dopo l’iniziativa nei boschi di Rescaldina, Revman ha già ricevuto altre richieste per portare “La ricetta felicità” anche in altre città di Italia. Tanto che il prossimo 27 luglio un flash mob come quello organizzato nel Legnanese andrà in scena anche a Rometta.

Immagini tratte dal video girato in occasione del flash mob