Un Giorno in Pretura torna con una puntata su Giuseppe Piccolomo

Giuseppe Piccolomo sarà ancora protagonista del programma di Rai3 “Un Giorno in Pretura”. Sabato 16 luglio, in seconda serata, il famoso programma televisivo condotto da Roberta Petrelluzzi tornerà a parlare del processo che ha visto Piccolomo indagato per la morte della moglie Marisa Maldera del 20 febbraio 2003.

Una vicenda che venne nuovamente riesumata dai magistrati di Milano che fecero tornare questo imbianchino originario di Corato sul banco degli imputati, condannato all’ergastolo dalla corte d’Assise di Varese, pena annullata in Appello a Milano per il principio del ne bis in idem: non si può venir condannati due volte per lo stesso fatto.