Un sit in in memoria di Paolo Borsellino a trent’anni dalla strage: organizza Fratelli D’Italia

Il 19 luglio tutto il Paese ricorda l’atto omicida che trent’anni fa uccise Paolo Borsellino.

Per non dimenticare, martedì 19 luglio Fratelli d’Italia Varese organizza un sit in davanti al tribunale di Varese dalle 20 alle 22.

«Un doveroso atto di riconoscimento al lavoro svolto dal magistrato Borsellino, cui la cittadinanza è vivamente pregata di presenziare» Spiega la nota di Fratelli d’Italia, che «Proseguirà nella sua lotta contro tutte le mafie sensibilizzando l’opinione pubblica attraverso proposte di legge, gazebo e eventi sul tema».