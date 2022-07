Un successo la notte bianca a Somma Lombardo: “Abbiamo colorato la città”

Boogie-woogie, rock’n’roll e le atmosfere di Woodstock: sabato 9 luglio in 20mila hanno riempito le strade di Somma Lombardo durante la notte bianca che quest’anno aveva un tema particolare, gli anni Sessanta.

«Ci sono stati dei momenti in cui il Sempione era pieno di gente», commenta a caldo l’assessore alle Attività produttive, Francesco Calò, «l’evento è riuscito: la partecipazione è stata numerosa, così come tante sono state le persone che hanno accolto il nostro invito a vestirsi a tema. Abbiamo colorato Somma».

Composita la partecipazione, dai giovani alle famiglie con bambini, ad anziani.

L’organizzazione della notte Bianca ha coinvolto il Comune di Somma Lombardo, Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa, il distretto del Commercio Ticino Malpensa, Naturcoop e La Cattedrale, con la messa in campo di tutte le forze a disposizione per rendere l’evento unico.

Un successo che ha un sapore ancora più dolce, se si pensa che il Coronavirus di fatto ha impedito la tradizionale festa della cittadina per due anni consecutivi. «Abbiamo fatto una cosa diversa dal solito, con meno gazebo ma con tante rappresentazioni in vari punti della città: dall’atmosfera sognante di Audry Hepburn in colazione da Tiffany al villaggio Hippie alla Cattedrale che ricordava Woodstock nel 1969. Sono state delle rappresentazioni belle ed efficaci: sono riuscite, si vedeva che c’è tanta voglia di tornare alla normalità».

«Voglio ringraziare tutti gli uffici e i commercianti – conclude Calò – le aspettative per il 2023 sono alte, abbiamo molte responsabilità».