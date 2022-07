Un successo il primo Summer Festival di Ferno

Sold out alla tensostruttura di via Padre Pedrotti per la tre giorni che ha visto protagonisti cibo di strada, musica, esibizioni e giochi per bambini.

Si è concluso domenica sera il primo Ferno Summer Festival iniziato venerdì 22 e organizzato da VALe20 – Eventi e Comunicazione di Busto Arsizio, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, e che ha visto un’importante partecipazione da parte del pubblico.

Nella tre giorni l’indiscusso protagonista è stato il cibo da strada, ma non sono mancanti eventi collaterali tra dj set, musica live, animazione, spettacoli per bambini e balli country.

Strepitoso il successo riscosso, nella serata di sabato, dai cantanti emergenti capitanati da Eddy e Jackson-T e da DJ Dodi che hanno saputo portare sul palco una ventata di freschezza.

“La risposta degli abitanti ha superato qualsiasi nostra aspettativa” – dichiara Valentina Tempesta, organizzatrice dell’evento – “sarà sicuramente un appuntamento che ci piacerebbe riproporre!” L’organizzazione, inoltre, coglie l’occasione per ringraziare il sindaco Sarah Foti e tutta l’amministrazione comunale che si è adoperata per la buona riuscita dell’evento.