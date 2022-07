Un venerdì (e un sabato) dedicato alle bici a Busto Arsizio

Si parla sempre di più di mobilità sostenibile, di mobilità dolce, e proprio per questo il distretto urbano del commercio di Busto Arsizio in collaborazione con il Comitato Commercianti Centro Cittadino, FIAB Varese e l’assessorato alla sicurezza e mobilità, hanno organizzato un evento tutto dedicato alle biciclette, aperto sia a bambini che agli adulti.

Le vie del centro città saranno allestite con percorsi dedicati alle bici, e i partecipanti potranno mettere alla prova le loro capacità e le loro conoscenze delle regole del Codice della Strada. L’evento è diretto in special modo ai bambini che vorranno partecipare, senza escludere i genitori.

Le zone di prova saranno tre, e per ognuna sarà presente un agente della Polizia Locale che aiuterà a giudicare le abilità e le conoscenze dei partecipanti. Alla fine del percorso chi avrà completato tutte le prove riceverà un attestato di “Ottimo Ciclista” e un buono per la consumazione di un gelato in una delle gelaterie che partecipano all’iniziativa. Una dolce ricompensa per chi avrà la costanza di mettersi alla prova venerdì 22 luglio, fra le 18 e le 22. Gli spettatori potranno godersi una passeggiata in centro e approfittare delle occasioni proposte dai negozi aperti per i saldi estivi anche in orario serale.

Per chi avrà bisogno di assistenza ci sarà una ciclofficina dove usufruire di piccoli interventi che potranno rendersi necessari durante prima di cominciare il percorso. In piazza san Giovanni si potranno ammirare biciclette speciali come tandem, biciclette con carrellino, bici in legno e footbike. Ci saranno anche bici elettriche e cargobike. Non sapete cosa sono le footbike e le cargo bike? Motivo in più per venire a vederle!

Il percorso si snoderà lungo tutto il centro. La partenza sarà in via Cavallotti, dove ci sarà la registrazione dei partecipanti, per proseguire in piazza santa Maria. Superata la prima prova, i ciclisti si sposteranno in piazza san Giovanni. Qui affronteranno ancora un percorso speciale, a cui ne seguirà un altro in via don Minzoni. Terminata la terza prova, lo staff li aspetterà in via cardinal Tosi per la consegna di Patente e Buono Gelato.

Non potrà mancare un richiamo al Bike to Shop, iniziativa che lega commercio e mobilità sostenibile, e che ha riscosso anche quest’anno un discreto successo. Tutti i posti disponibili sono stati occupati e i rimborsi dei chilometri percorsi sono già attivi.

Il sabato 23 luglio dal piazzale della stazione delle Ferrovie dello Stato, partirà il TessiTour, giro turistico in bicicletta che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei siti industriali antichi e moderni, che contraddistinguono da sempre la nostra operosa città. La partenza è prevista per le ore 9, e grazie al leggero calo delle temperature previsto per sabato, si concluderà alle ore 13. Un inizio di weekend da non perdere tutto all’insegna della bicicletta.