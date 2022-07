Un weekend tra blues e i colori dell’arte: cosa fare a Sesto Calende dall’8 al 10 luglio

(Foto Roberto Fontana)

Dopo il tango, è tempo di blues sulle sponde di Sesto Calende. Nel weekend in arrivo, segnato dalla sfilata in cielo delle frecce tricolore, nella città sul Ticino continua infatti l’estate all’insegna della musica e dei suoi vastissimi generi musicali, così come continuano le sagre dei rioni cittadini. Ecco quali sono i principali appuntamenti sestesi da venerdì 8 a domenica 10 luglio nella rubrica settimanale a cura di VareseNews e VerbanoNews

METEO – Saranno tre giorni di sole, con temperatura di massima costanti attorno ai 33 gradi. Il cielo sarà sempre limpido, fatta eccezione per il pomeriggio di sabato, quando all’orizzonte qualche nuvola porterà un po’ di ombra nei cieli sestesi.

GLI APPUNTAMENTI

VENERDÌ 8 LUGLIO – ore 21: Il Blues di Nick Beccatini e la sua band

Ritorna la musica nella centrale Piazza De Cristoforis con la chitarra di uno dei bluesman più apprezzati d’Italia: Nick Beccantini. Nome molto conosciuto tra gli amanti del genere americano, ma che saprà affascinare e far conoscere il mondo dei cantori d’oltreoceano, non più muniti di lira o arpa, bensì di chitarra elettrica.

SABATO 9 LUGLIO – ore 18:30 – Vernissage mostra “Era tutto un sogno”

Nella sala mostre della Pro Loco di Viale Italia ritornano le esposizioni di Kimba, nome d’arte scelto dall’artista sestese Simone Leontini. La mostra dal titolo Era tutto un sogno sarà aperta a partire da venerdì 8 luglio fino a domenica 17 giugno.

Era tutto un sogno è come Leontini ha scelto di interpretare e rappresentare il mondo che lo circonda. “una visione fatta di colori accesi, movimenti fluidi e dall’energia che prende ispirazione da qualsiasi cosa lo circondi: la natura, le persone, una parola, un gesto, una situazione, una dinamica o un oggetto.

DA VENERDI’ 8 A DOMENICA 10 LUGLIO

Cucina campagnola alle cascine di San Giorgio: Nel rione collinare di Sesto Calende arriva il secondo tris di appuntamenti serali. Nel pratone di via Piave, dove si trova la sede del Cai e l’ex sede scout, il rione San Giorgio ha organizzato insieme a I Love Sesto Calende la festa di beneficenza a favore del territorio. In programma serate musicali, grigliate e buon vino.