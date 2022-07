Vandalismi, furti e i divieti ignorati tra Cantello e Malnate: “I turisti stiano lontani dal cantiere della TiCicloVia”

«Non bastano dispetti e vandalismi. Hanno rubato persino il cartello “Area di cantiere”». Per il consigliere provinciale Marco Colombo, che ha la delega alle piste ciclabili, la situazione che si sta verificando tra Cantello e Malnate nel cantiere della TiCicloVia, ha dell’incredibile, e suscita preoccupazione, soprattutto per la sicurezza.

Galleria fotografica Vandalismi al cantiere della TiCicloVia tra Malnate e Cantello 4 di 7

«Già un paio di mesi fa avevamo segnalato una situazione analoga nel cantiere per la pista ciclabile della valle Olona, ora la cosa si ripete nella zona dove si sta lavorano per la realizzazione della TiCicloVia, la pista ciclabile che da Malnate arriverà fino in Canton Ticino – spiega Colombo – Non solo danneggiano le recinzioni e ignorano i divieti di transito, ma ci sono persone che entrano nelle aree di cantiere, ben visibili e delimitate, mettendo a rischio la propria sicurezza».

Come documentano le foto della gallery, i danneggiamenti hanno interessato il cantiere in diverse parti, e continuano a ripetersi.

Colombo rilancia dunque l’appello a fare attenzione e a non entrare nelle aree di cantiere: «Da lunedì, poi, inizieranno nuovi lavori, con interventi su roccia e dunque con un maggiore rischio per l’incolumità di chi, ignorando i divieti, entra nel cantiere. Dal momento che è impensabile presidiare la zona 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana, rinnovo l’appello a tutti: fateci finire di lavorare e non mettete inutilmente a rischio la vostra sicurezza».

I lavori per la realizzazione della pista ciclabile prevista dal progetto Interreg TiCicloVia, dureranno ancora per qualche mese. La conclusione è infatti prevista per la fine del 2022.