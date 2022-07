A Varese Filcams CGIL Varese organizza un presidio per denunciare un taglio di ore e stipendi del 20%

Questa mattina le porte del Comune di Varese hanno ospitato un presidio, organizzato da Filcams CGIL Varese: una protesta pacifica per contrastare il taglio di ore e stipendi del 20% per tutti i dipendenti comunali seguito al nuovo appalto di due ditte per la pulizia degli stabili comunali.

“Dal primo luglio sono subentrate due nuove ditte di Catanzaro per la pulizia degli stabili del comune di Varese – ha spiegato Laura Giannessi, responsabile CGIL – Abbiamo fatto un incontro dove queste due ditte ci hanno spiegato che erano costrette a ridurre l’orario contrattuale perchè non rientravano nei termini dell’appalto. Questo ci è sembrato strano, poichè abbiamo subito già parecchi cambi appalto e tutti effettuati alle stesse condizioni. Abbiamo fatto un verbale di mancato accordo, perchè noi come CGIL non possiamo accettare una riduzione delle ore contrattuali e il problema è in oltre non soltanto la riduzione degli orari lavorativi e dello stipendio, ma anche un incremento del ritmo lavorativo, con ore ridotte saremmo comunque costretti ad effettuare le stesse pulizie degli stessi stabili. Si tratta sempre di spremere i lavoratori e per noi tutto ciò è inconcepibile. Quindi chiediamo alle due ditte e al Sindaco di Varese di intervenire per ristabilire le condizioni precedenti“.

Il Sindaco di Varese Davide Galimberti, che i rappresentanti della manifestazione hanno incontrato alle 10, si è preso l’impegno di farsi carico della questione e trovare una soluzione.