É di Varese la cagnolina medaglia di bronzo ai campionati di agility dog in Finlandia

Nausica Bolognese, di Varese, insieme alla sua cagnolina Quicky, parson terrier, è arrivata terza al mondiale di agility dog under 19 in Finlandia.

Dal 14 al 17 luglio 2022 a Vantaa in Fillandia si è disputato l’FCI junior open agility world championship.

Si tratta di un mondiale di agility dog riservato a giovani atleti nati dal 2004 in poi e ai loro cani. Gli amici a quattro zampe sono suddivisi in tre categorie: small, medium e large in base all’altezza.

Cinquecento concorrenti hanno preso parte a questa competizione.

La sedicenne Bolognese è stata accompagnata dal papà Armando, che condivide con lei la passione per questo sport, insieme alla sua cagnolina di 7 anni, ha disputato questo mondiale conquistando il terzo gradino del podio under 19 categoria medium.