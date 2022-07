Varese e Luino. Locatelli: “Qui realtà sociali al servizio del territorio”

All’Anffas Luino e all’Rsd di San Fermo di Varese prosegue a Varese e provincia il tour nel sociale organizzato dall’assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli. Lo scopo: conoscere le realtà che operano nel sociale.

Con l’assessore presente il consigliere regionale Emanuele Monti. Prima tappa della giornata nella sede di Anffas a Luino: «Da anni questa realtà – ha dichiarato l’assessore – è impegnata nel portare avanti tanti progetti di inclusione sociale e di sostegno alle persone con disabilità ed è diventata un punto di riferimento per le famiglie del territorio. Durante la mia visita ho ringraziato da parte mia e di Regione Lombardia tutte le persone che quotidianamente operano al fianco dei ragazzi, mettendoci amore e dedizione».

L’assessore Locatelli, nel corso della giornata, ha visitato la Rsd San Fermo, della Fondazione Renato Piatti, a Varese: «Si tratta di una struttura residenziale accreditata da Regione Lombardia – ha concluso l’assessore Locatelli – e rivolta a persone con disabilità psicofisiche gravi e gravissime. Gli ospiti sono assistiti da personale qualificato e trovano in questa struttura, nata per volontà di un gruppo di genitori soci di Anffas, un servizio preziosissimo. Ho apprezzato la perfetta organizzazione, ma anche la grande capacità di far sentire gli ospiti a casa e parte di una vera famiglia».